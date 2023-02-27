Video Dünya ABD’de fırtına: 12 yaralı | Video
ABD’de fırtına: 12 yaralı | Video

ABD’de fırtına: 12 yaralı | Video

27.02.2023 | 19:00

ABD’de etkili olan şiddetli fırtınada binlerce kişi elektriksiz kalırken, en az 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

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