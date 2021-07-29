ABD'de gözaltı sırasında şüpheliyi silahla tehdit eden polisler tutuklandı | Video

Aurora Polis Departmanı, ABD'nin Colorado eyaletinde Kyle Maurice Vinson'ı gözaltına aldığı sırada kendisini vurmakla tehdit edip darp eden polis memuru John Haubert'ın olay anına ait vücut kamerası görüntülerini yayınlayarak, Haubert'in tutuklandığını duyurdu.

ABD'de, polis şiddeti olaylarına bir yenisi daha eklendi. ABD'nin Colorado eyaletinde yer alan Aurora kentinde 23 Temmuz tarihinde polis memuru John Haubert, üzerinde suç kaydı olan Kyle Maurice Vinson'ı gözaltına aldığı sırada kendisini vurmakla tehdit ederek, başına silahı ile defalarca vurarak kendisini darp etmişti ve boynuna yaklaşık 40 saniye boyunca baskı uygulamıştı. Yaşanan olayın ardından 29 yaşındaki Vinson, aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırılarak başına 6 dikiş atılmıştı. Kan donduran olayın ardından Aurora Polis Departmanı tarafından dün Haubert'ın olay anına ait vücut kamerası görüntüleri yayınlandı.

Görüntülerde, Haubert'ın Vinson'ın başına üst üste defalarca silahıyla vurarak, "Hareket edersen seni vururum" tehditleri duyulurken, Vinson'ın ise gözaltına alındığı sırada polis memurlarına, "Ben bir şey yapmadım dostum. Sadece hayatım için savaşıyordum adamım. Nefes bile alamıyorum" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Ayrıca Vinson'ın başına aldığı darbeler nedeniyle yerde kanlar içinde kaldığı görülürken, polis memuru Haubert'ın Vinson'a durmadan vurmaya devam etmesi ise izleyenlerin kanını dondurdu.

"REFORM YAPMAYA VE FARK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Görüntülerin yayınlanmasının hemen öncesinde Aurora Polis Departmanı Müdürü Vanessa Wilson dün düzenlediği basın açıklamasında, polis memurlarının eylemlerini "alçaklık" olarak nitelendirerek, "Umarım bugün burada size verdiğimiz şeffaflık ve polis departmanımızın hızlı eylemi, bazılarınızı doğru şeyi yapmaya çalıştığımıza inandırabilir. Reform yapmaya ve fark oluşturmaya çalışıyoruz, Bu Aurora Polis Departmanı değil. Bu bir suç" ifadelerini kullandı. Pazartesi günü vücut kamerası görüntülerini inceledikten sonra bir içişleri soruşturması emri verdiğini belirten Wilson, halkın ne olduğunu bilmeye hakkı olduğu için görüntüleri yayınlamaya karar verdiğini bildirdi.

Ayrıca Aurora Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, polis memuru Haubert'ın birinci derece saldırıya teşebbüs, ikinci derece saldırı ve tehdit iddialarının yanı sıra birinci derece resmi görevi kötüye kullanmakla suçlandığı ve Vinson'ı ölümle tehdit etmesi nedeniyle tutuklandığı kaydedildi. Departman, gözaltı sırasında olay yerinde görevli olan polis memuru Francine Martinez'in ise olay sırasında Haubert'ı durdurmaması nedeniyle tutuklandığını bildirdi.