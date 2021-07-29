Video Dünya ABD'de gözaltı sırasında şüpheliyi silahla tehdit eden polisler tutuklandı | Video

ABD'de gözaltı sırasında şüpheliyi silahla tehdit eden polisler tutuklandı | Video

ABD'de gözaltı sırasında şüpheliyi silahla tehdit eden polisler tutuklandı | Video
29.07.2021 | 08:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD'de gözaltı sırasında şüpheliyi silahla tehdit eden polisler tutuklandı | Video 10:14
ABD'de gözaltı sırasında şüpheliyi silahla tehdit eden polisler tutuklandı | Video 29.07.2021 | 08:34
Endonezya'da yanardağ patladı | Video 02:08
Endonezya'da yanardağ patladı | Video 28.07.2021 | 16:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Hindistan’a ilk resmi ziyaret | Video 03:44
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Hindistan’a ilk resmi ziyaret | Video 28.07.2021 | 16:23
Pakistan’da ürküten görüntü! Şiddetli yağış sele neden oldu, araçlar böyle sürüklendi | Video 01:45
Pakistan’da ürküten görüntü! Şiddetli yağış sele neden oldu, araçlar böyle sürüklendi | Video 28.07.2021 | 13:11
İsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça kovuldu | Video 00:56
İsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça kovuldu | Video 28.07.2021 | 09:10
Mısır’da 6 katlı bina çöktü: 2 ölü | Video 05:11
Mısır’da 6 katlı bina çöktü: 2 ölü | Video 27.07.2021 | 15:17
Macron, boynuna asılan çiçekler yüzünden alay konusu oldu | Video 00:08
Macron, boynuna asılan çiçekler yüzünden alay konusu oldu | Video 27.07.2021 | 14:24
Almanya’da kimya tesisinde patlama: 5 kişi kayıp | Video 04:15
Almanya’da kimya tesisinde patlama: 5 kişi kayıp | Video 27.07.2021 | 13:48
SON DAKİKA: Almanya'da patlama! İlk görüntüler... 00:22
SON DAKİKA: Almanya'da patlama! İlk görüntüler... 27.07.2021 | 12:23
Tunus'ta neler yaşanıyor? Darbenin arkasında kim var? Gannuşi'nin kızı Yüsra Gannuşi A Haber'de | Video 09:52
Tunus'ta neler yaşanıyor? Darbenin arkasında kim var? Gannuşi'nin kızı Yüsra Gannuşi A Haber'de | Video 27.07.2021 | 11:53
ABD’nin Irak'taki muharebe misyonu yıl sonuna kadar bitecek | Video 05:11
ABD’nin Irak'taki muharebe misyonu yıl sonuna kadar bitecek | Video 27.07.2021 | 08:39
Tunus’ta Meclis'in yetkilerinin dondurulmasına karşı protesto | Video 05:41
Tunus’ta Meclis'in yetkilerinin dondurulmasına karşı protesto | Video 26.07.2021 | 15:45
Tesla'nın oto-pilotu, dolunayı trafik ışığı sandı! | Video 00:23
Tesla'nın oto-pilotu, dolunayı trafik ışığı sandı! | Video 26.07.2021 | 14:46
Suriyeli Meryem, düğününden 6 gün sonra rejim saldırılarında hayatını kaybetti | Video 05:55
Suriyeli Meryem, düğününden 6 gün sonra rejim saldırılarında hayatını kaybetti | Video 26.07.2021 | 14:33
134 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi | Video 02:29
134 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi | Video 26.07.2021 | 13:23
ABD’de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü | Video 01:06
ABD’de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü | Video 26.07.2021 | 13:23
ABD'da kum fırtınası sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü! 01:06
ABD'da kum fırtınası sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü! 26.07.2021 | 10:44
Hindistan'da dağdan kopan kayalar 9 turisti öldürdü! Korkunç anlar kamerada | Video 01:01
Hindistan'da dağdan kopan kayalar 9 turisti öldürdü! Korkunç anlar kamerada | Video 26.07.2021 | 10:31
Çin'de ürküten görüntü! Kum fırtınası böyle vurdu | Video 00:27
Çin'de ürküten görüntü! Kum fırtınası böyle vurdu | Video 26.07.2021 | 09:55
İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu | Video 00:24
İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu | Video 26.07.2021 | 08:44

Aurora Polis Departmanı, ABD'nin Colorado eyaletinde Kyle Maurice Vinson'ı gözaltına aldığı sırada kendisini vurmakla tehdit edip darp eden polis memuru John Haubert'ın olay anına ait vücut kamerası görüntülerini yayınlayarak, Haubert'in tutuklandığını duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'de, polis şiddeti olaylarına bir yenisi daha eklendi. ABD'nin Colorado eyaletinde yer alan Aurora kentinde 23 Temmuz tarihinde polis memuru John Haubert, üzerinde suç kaydı olan Kyle Maurice Vinson'ı gözaltına aldığı sırada kendisini vurmakla tehdit ederek, başına silahı ile defalarca vurarak kendisini darp etmişti ve boynuna yaklaşık 40 saniye boyunca baskı uygulamıştı. Yaşanan olayın ardından 29 yaşındaki Vinson, aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırılarak başına 6 dikiş atılmıştı. Kan donduran olayın ardından Aurora Polis Departmanı tarafından dün Haubert'ın olay anına ait vücut kamerası görüntüleri yayınlandı.

Görüntülerde, Haubert'ın Vinson'ın başına üst üste defalarca silahıyla vurarak, "Hareket edersen seni vururum" tehditleri duyulurken, Vinson'ın ise gözaltına alındığı sırada polis memurlarına, "Ben bir şey yapmadım dostum. Sadece hayatım için savaşıyordum adamım. Nefes bile alamıyorum" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Ayrıca Vinson'ın başına aldığı darbeler nedeniyle yerde kanlar içinde kaldığı görülürken, polis memuru Haubert'ın Vinson'a durmadan vurmaya devam etmesi ise izleyenlerin kanını dondurdu.

"REFORM YAPMAYA VE FARK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Görüntülerin yayınlanmasının hemen öncesinde Aurora Polis Departmanı Müdürü Vanessa Wilson dün düzenlediği basın açıklamasında, polis memurlarının eylemlerini "alçaklık" olarak nitelendirerek, "Umarım bugün burada size verdiğimiz şeffaflık ve polis departmanımızın hızlı eylemi, bazılarınızı doğru şeyi yapmaya çalıştığımıza inandırabilir. Reform yapmaya ve fark oluşturmaya çalışıyoruz, Bu Aurora Polis Departmanı değil. Bu bir suç" ifadelerini kullandı. Pazartesi günü vücut kamerası görüntülerini inceledikten sonra bir içişleri soruşturması emri verdiğini belirten Wilson, halkın ne olduğunu bilmeye hakkı olduğu için görüntüleri yayınlamaya karar verdiğini bildirdi.

Ayrıca Aurora Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, polis memuru Haubert'ın birinci derece saldırıya teşebbüs, ikinci derece saldırı ve tehdit iddialarının yanı sıra birinci derece resmi görevi kötüye kullanmakla suçlandığı ve Vinson'ı ölümle tehdit etmesi nedeniyle tutuklandığı kaydedildi. Departman, gözaltı sırasında olay yerinde görevli olan polis memuru Francine Martinez'in ise olay sırasında Haubert'ı durdurmaması nedeniyle tutuklandığını bildirdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA