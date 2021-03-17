ABD'de havai fişek depolanan evde patlama: 2 ölü | Video
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ABD'nin California eyaletinde evde depolanan havai fişeklerin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin California eyaletine bağlı Ontario kentinde havai fişek faciası yaşandı. Kentte bir evde depolanan havai fişekler patladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, patlama anında büyük bir gürültü duyulduğu, yoğun duman yükseldiği kameraya yansıdı. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki bazı evlerde de hasar oluştuğu ifade edildi. Ontario İtfaiye Departmanı Şefi Ray Gayk, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, 50 itfaiye erinin olay yerine gönderildiğini bildirdi. Bölgedeki evlerin boşaltıldığını kaydeden Gayk, yerel polis ve itfaiye departmanlarının FBI ve eyalet itfaiye şefiyle birlikte soruşturma yürüttüğünü duyurdu.