ABD’de hortum evlerin çatılarını uçurdu, 1 kişi öldü! O anlar kamerada | Video
ABD’nin Indiana eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle evlerin çatıları uçtu, binlerce kişi elektriksiz kalırken 1 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.
Acil durum yetkililerinden yapılan açıklamada, Martin County'de ise hortumun bir evi yıkması sonucu 1 kişinin öldüğü belirtildi. Yaralanan bir kişinin ise uçakla hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eyalette 700 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Ağaçların devrilmesi sonucu birçok noktada yollar ulaşıma kapandı.
Hortum nedeniyle evlerine hasar meydana gelenler için acil durum merkezleri oluşturdu.
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