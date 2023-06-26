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ABD’de hortum evlerin çatılarını uçurdu, 1 kişi öldü | Video

ABD’de hortum evlerin çatılarını uçurdu, 1 kişi öldü | Video

26.06.2023 | 13:21

ABD’nin Indiana eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle evlerin çatıları uçtu, binlerce kişi elektriksiz kalırken 1 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

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ABD'nin Indiana eyaletinin orta batı ve güney kesimlerinde dün öğlen saatlerinde etkili olan hortumlar paniğe neden oldu. Johnson County'deki Greenwood kentinde görülen hortum nedeniyle gökyüzü toz bulutuyla kaplanırken evlerin çatıları uçtu, birçok noktada maddi hasar meydana geldi. İtfaiye Şefi Eric Funkhouser, bölgeye bağlı Bargersville kasabasında 75 evde hasar meydana geldiğini söyledi.

Acil durum yetkililerinden yapılan açıklamada, Martin County'de ise hortumun bir evi yıkması sonucu 1 kişinin öldüğü belirtildi. Yaralanan bir kişinin ise uçakla hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eyalette 700 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Ağaçların devrilmesi sonucu birçok noktada yollar ulaşıma kapandı. Hortum nedeniyle evlerine hasar meydana gelenler için acil durum merkezleri oluşturdu.

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