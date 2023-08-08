ABD’de iki grup arasında yumruklu kavga | Video
ABD’nin Alabama eyaletinde bir liman işçisi ile teknedeki bir grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.
Montgomery Belediye Başkanı Steven Reed, iki grup arasındaki kavganın ardından Montgomery sakinleri arasında uyum çağrısı yaptı. Reed, "Bu olayı toplum olarak hep beraber atlatacağımızı biliyoruz" dedi.
Olayın ardından polis 4 kişinin tutuklandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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