Video Dünya ABD'de inanılmaz olay! Guatemala’dan ABD’ye, uçağın iniş takımlarında geldi | Video
ABD'de inanılmaz olay! Guatemala’dan ABD’ye, uçağın iniş takımlarında geldi | Video

ABD'de inanılmaz olay! Guatemala’dan ABD’ye, uçağın iniş takımlarında geldi | Video

29.11.2021 | 09:03

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American Airlines havayollarına ait uçağın iniş takımlarına giren bir kişi, Guatemala’dan ABD’nin Miami kentine geldi.

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Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'dan ABD'nin Miami kentine sefer yapan American Airlines havayollarına ait 1182 sefer sayılı uçağın iniş takımlarına giren bir kişi, uçağın Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmasının ardından ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza memurları tarafından yakalandı. İki buçukluk saatlik yolculuktan sağ kurtulan adamın, ambulansla yakındaki bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Henüz kimliği tespit edilemeyen adamın 26 yaşında olduğu ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. Yer görevlisi tarafından kaydedilen görüntülerde ise adamın inişin ardından zar zor ayakta durduğu görüldü.

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