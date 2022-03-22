ABD'de inanılmaz olay! Kavga ayırırken bile ırkçılık yaptılar | Video

ABD'de bir yemekhanede yaşanan şiddet olayı sosyal medyaya damgasını vurgu. Bir kullancının sosyal medyada paylaştığı görüntülerde beyaz bir genç kızın siyahi müslüman bir kızı acımasızca dövdüğü ve çevredekilerin hiç ses çıkarmadığı görüldü. Ancak siyahi başka bir kız, beyaz kızı durdurmak için kıza şiddet uygulamaya başlayınca çevredekiler 'dur' diyerek tepki gösterdi. Yapılan bu ayrımcılığı izleyen pek çok kullanıcı Batı'nın ikiyüzlülüğüne tepki göstererek nefret kustu.