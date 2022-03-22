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Ukrayna: "Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı" | Video 22.03.2022 | 15:27
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ABD'de inanılmaz olay! Kavga ayırırken bile ırkçılık yaptılar | Video 22.03.2022 | 14:48
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ABD'de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 22.03.2022 | 13:17
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Rusya Ukrayna’nın Jitomir bölgesini vurdu | Video 22.03.2022 | 12:18
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Ukrayna’daki Azov Taburu Rus askerlerini imha etti | Video 22.03.2022 | 08:58
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Rusya, Ukrayna’nın bazı kentlerine füzeli saldırılar düzenledi | Video 22.03.2022 | 08:58
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ABD Başkanı Biden: "Rusya hipersonik füze fırlattı" | Video 22.03.2022 | 08:50
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SON DAKİKA! Rusya, Mikolayiv’i vurdu! İşte ilk görüntüler | Video 21.03.2022 | 16:29
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Rusya, Odessa’da sivil yerleşimleri vurdu | Video 21.03.2022 | 14:50
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Lviv’de spor salonları sığınma merkezine dönüştü | Video 21.03.2022 | 12:37
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Son Dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! | Video 21.03.2022 | 11:36
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Kiev'deki arama çalışmaları sürüyor. Ölü sayısı 4'e yükseldi | Video 21.03.2022 | 11:06
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Ukrayna Sumi’deki kimyasal tesiste sızıntı meydana geldi | Video 21.03.2022 | 10:38
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Rusya’nın Kiev’e saldırısında can kaybı 4’e yükseldi | Video 21.03.2022 | 10:38
ABD'de bir yemekhanede yaşanan şiddet olayı sosyal medyaya damgasını vurgu. Bir kullancının sosyal medyada paylaştığı görüntülerde beyaz bir genç kızın siyahi müslüman bir kızı acımasızca dövdüğü ve çevredekilerin hiç ses çıkarmadığı görüldü. Ancak siyahi başka bir kız, beyaz kızı durdurmak için kıza şiddet uygulamaya başlayınca çevredekiler 'dur' diyerek tepki gösterdi. Yapılan bu ayrımcılığı izleyen pek çok kullanıcı Batı'nın ikiyüzlülüğüne tepki göstererek nefret kustu.