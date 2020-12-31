ABD’de kanalda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma operasyonu | Video

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ABD’de itfaiye ekipleri sel kontrol kanalında mahsur kalan iki kişinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Santa Ana şehrinde meydana geldi. Yetkililerin yaptığı açıklamada, sel kontrol kanalında mahsur kalan bir erkek ve bir kadının kurtarıldığı ifade edildi. Kurtarma anları kameralara yansıdı. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk kontrollerin ardından kadının bacağındaki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.