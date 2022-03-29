Video Dünya ABD'de kar fırtınası faciaya neden oldu! 40'a yakın araç kazaya karıştı: Onlarca yaralı
ABD'de kar fırtınası faciaya neden oldu! 40'a yakın araç kazaya karıştı: Onlarca yaralı

ABD'de kar fırtınası faciaya neden oldu! 40'a yakın araç kazaya karıştı: Onlarca yaralı

29.03.2022 | 00:04

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ABD’de feci bir olay yaşandı. Kar fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Interstate 81 eyaletler arası yolun Pensilvanya eyaleti kısmında yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

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