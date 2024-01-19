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ABD’de kreşin tahliye edilmesinden dakikalar sonra binada patlama | Video

ABD’de kreşin tahliye edilmesinden dakikalar sonra binada patlama | Video

19.01.2024 | 15:13

ABD’de gaz sızıntısı tespit edilen bina ve bitişiğindeki kreşin tahliye edilmesinden yaklaşık 15 dakika sonra patlama meydana geldi.

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ABD'nin başkenti Washington DC'de facianın eşiğinden dönüldü. Dün yerel saatle 10.00 sıralarında Anacostia semtinde gaz sızıntısı yaşanan bir bina ve bitişiğindeki 16 çocuğun bulunduğu kreş, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından tahliye edildi. Tahliyeden yaklaşık 15 dakika sonra binada 2 kez patlama geldi. Patlamaların ardından yangın çıkan binadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Washington itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, etrafa saçılan molozların isabet ettiği 1 kişinin hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayda kreşin camlarının patladığı, dakikalar önce dışarı çıkarılan çocukların durumunun ise iyi olduğu ifade edildi. Marketin bulunduğu bina patlamanın şiddetiyle yıkılırken, çevresindeki 2 binada da hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından saatler sonra kontrol altına alındı.

"HIZLI MÜDAHALE HAYAT KURTARDI"
Belediye Başkanı Muriel Bowser, itfaiyecilerin hızlı müdahalesinin hayat kurtardığını ve büyük bir trajediyi önlediğini söyledi. Bowser, "Herkesi dışarı çıkararak gerekli kararı verdikleri için itfaiyecilere minnettarız. Çocuklar binada olsaydı kesinlikle zarar göreceklerdi. Bugün çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

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