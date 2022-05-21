Video Dünya ABD’de mama krizi büyüyor! Annenin isyanı kameraya yansıdı | Video
ABD’de mama krizi büyüyor! Annenin isyanı kameraya yansıdı | Video

ABD’de mama krizi büyüyor! Annenin isyanı kameraya yansıdı | Video

21.05.2022 | 13:27

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ABD'de bir süredir yaşanan bebek maması krizi giderek büyüyor. Tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle tırmanan krizde market rafları neredeyse tamamen boşalmış durumda. Yetkililer alımlarda “sakin olun” çağrısında bulunurken, alımlarda sınır bulunmaması nedeniyle adeta yağma yaşanıyor. Marketlerde yaşanan krize bir annenin haklı isyanı, anbean kameralara yansıdı.

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