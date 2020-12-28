Video Dünya ABD’de mucize kurtuluş | Video

ABD’de mucize kurtuluş | Video

ABD’de mucize kurtuluş | Video
28.12.2020 | 17:31

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ABD’nin San Francisco kentinde metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlanan kadın sürücünün imdadına itfiaye ekibi yetişti.

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ABD'nin San Francisco kentinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. M-20 karayolu güzergahında meydana gelen kazada, şans eseri kadın sürücünün hayatta kaldığı ifade edildi. Kullanılamaz hale gelen araçta sıkışan sürücünün imdadına San Francisco İtfaiye Departmanı yetkilileri yetişti. Mucize olarak adlandırılan olayda kadın sürücüye ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri gerçekleştirdi. İtfaiye yetkilileri, o anları drone ile görüntüledi. Hastaneye kaldırılan kadın sürücünün yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi.

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