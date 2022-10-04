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OTOMATİK OYNAT
01:02
ABD'de okul tuvaletine giren çakal doğaya bırakıldı | Video 04.10.2022 | 17:13
00:29
Bulgaristan'da silah fabrikasında patlama: 3 ölü, 3 yaralı | Video 04.10.2022 | 16:31
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Bulgaristan'da silah fabrikasında patlama: 3 ölü, 3 yaralı | Video 04.10.2022 | 16:30
05:54
2022 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları belli oldu | Video 04.10.2022 | 14:15
00:24
İngiltere Başbakanı Truss: "Ben büyük bir siyonistim" | Video 04.10.2022 | 13:46
01:55
Irak'ta valilik binası ateşe verildi | Video 04.10.2022 | 09:55
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CNN, Kiryakos Miçotakis konuşurken geri itilen göçmenleri gösterdi | Video 03.10.2022 | 16:58
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2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi Svante Paabo oldu | Video 03.10.2022 | 14:59
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Brezilya’da başkanlık seçimi ikinci tura kaldı | Video 03.10.2022 | 09:03
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Endonezya'da futbol maçının ardından çıkan olaylarda 174 kişi öldü | Video 02.10.2022 | 16:13
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Zelenskiy: "Lyman kenti Rus işgalcilerden tamamen temizlendi" | Video 02.10.2022 | 14:14
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Meksika’da askeri helikopter düştü: 3 ölü, 2 yaralı 02.10.2022 | 08:36
02:49
Bağdat’ta 4 katlı bina çöktü | Video 01.10.2022 | 13:22
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Almanya’da eczanelerde ilaç alarmı! İlaç krizi çocukları vurdu | Video 01.10.2022 | 11:23
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SON DAKİKA! İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı | Video 30.09.2022 | 15:21
ABD'nin California eyaletindeki bir okul tuvaletine sığınan çakal, Riverside County Hayvan Hizmetleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.