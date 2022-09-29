ABD'de okula silahlı saldırı: 6 yaralı | Video

ABD'nin Californiya eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

ABD'nin California eyaletinin Oakland kentinde Rudsdale Newcomer Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekibi sevk edildi. Yetkililer, saldırının 12.45 sıralarında gerçekleştiğini ve saldırıda 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Oakland Polis Şefi Yardımcısı Darren Allison, olayın araştırıldığını ve şüphelinin henüz yakalanmadığını söyledi.