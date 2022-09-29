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OTOMATİK OYNAT
00:47
ABD'de okula silahlı saldırı: 6 yaralı | Video 29.09.2022 | 09:28
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Meksika’da aşırı hız yapan araç defalarca takla attı | Video 29.09.2022 | 08:46
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ABD Başkanı Biden kürsüde yolunu şaşırdı | Video 29.09.2022 | 08:46
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Pakistan'daki sel felaketinde ölü sayısı bin 663’e yükseldi | Video 28.09.2022 | 16:23
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Çin Devlet Başkanı Xi darbe iddialarının ardından görüntülendi | Video 28.09.2022 | 16:23
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İran, Irak’ın kuzeyini bombalıyor | Video 28.09.2022 | 13:44
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Irak'ta meclis oturumu öncesi güvenlik önlemleri artırıldı | Video 28.09.2022 | 12:00
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Küba kasırga nedeniyle karanlığa gömüldü | Video 28.09.2022 | 12:00
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Rusya'da seferberlik sonrası ilk yedek askerler eğitime başladı | Video 28.09.2022 | 11:11
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Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da yangın! 80 ev kül oldu | Video 28.09.2022 | 11:11
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Japonya’da tüp yüklü kamyon alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 28.09.2022 | 10:04
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Galapagos Adaları'nda turist teknesi battı: 4 ölü, 2 kayıp | Video 27.09.2022 | 11:45
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SON DAKİKA! Rusya'da okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 26.09.2022 | 11:33
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Japonya'yı vuran Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti | Video 26.09.2022 | 09:49
ABD'nin Californiya eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.