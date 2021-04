ABD'de ölüme davetiye çıkaran anlar kamerada | Video

ABD'de hareket halindeyken elektrik tellerine takılan vinç, yüksek gerilim hattını yıktı. Trafikteki bir başka araç ise yüksek gerilim hattının üzerine düşmesinden saniyeler içinde kurtuldu.

ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Brunswick şehrinde seyir halindeki vinç yol kenarında sarkan elektrik tellerine takıldı. Trafikteki bir başka araç ise tellerin bağlı olduğu metrelerce yükseklikteki gerilim hattının üzerine düşmesinden kıl payı kurtuldu. Ölüme davetiye çıkaran anlar ise kameraya an be an yansıdı. Görüntüde, yüksek gerilim hattının aracın arkasına düştüğü görülüyor.