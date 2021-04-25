ABD'de ölüme davetiye çıkaran anlar kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:49
01:52
Son dakika! Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti | Video 25.04.2021 | 11:11
00:29
ABD'de ölüme davetiye çıkaran anlar kamerada | Video 25.04.2021 | 10:45
02:20
SpaceX'in 4 astronotu taşıyan "Crew Dragon" uzay aracı ISS'e ulaştı | Video 24.04.2021 | 16:23
00:35
Ukrayna'da Rus bayrağı krizi 24.04.2021 | 15:57
01:43
Pakistan'da fabrika yangını | Video 24.04.2021 | 14:35
00:25
03:14
NASA'dan flaş Muğla 'Kadın azmağı' paylaşımı! 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' 24.04.2021 | 09:17
02:10
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi AstraZeneca aşısı yaptırdı 24.04.2021 | 09:29
01:24
Lübnan çekirge sürülerinin istilası ile karşı karşıya | Video 24.04.2021 | 08:44
00:28
04:58
NASA, SpaceX roketi ile 4 astronotu uzaya fırlattı | Video 23.04.2021 | 16:05
00:38
01:27
İsrail Polisi Filistinlilerin üzerine TOMA'lardan fosseptik suyu sıktı! 23.04.2021 | 12:04
04:20
Hindistan'da yolcu treni kamyona çarptı. Ölü ve yaralılar var | Video 22.04.2021 | 15:06
00:31
Rus istihbaratından Kırım'da "casusluk" operasyonu | Video 22.04.2021 | 12:24
02:52
Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayısında rekor kırıldı | Video 21.04.2021 | 12:28
00:54
Paşinyan’a öfke dinmiyor: Defol, burada işin yok | Video 21.04.2021 | 11:26
05:40
George Floyd davasında polis memuru Derek Chauvin suçlu bulundu | Video 21.04.2021 | 09:42
00:19
Çarptığı yayayı metrelerce yükseğe fırlattı | Video 20.04.2021 | 16:49
ABD'de hareket halindeyken elektrik tellerine takılan vinç, yüksek gerilim hattını yıktı. Trafikteki bir başka araç ise yüksek gerilim hattının üzerine düşmesinden saniyeler içinde kurtuldu.
ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Brunswick şehrinde seyir halindeki vinç yol kenarında sarkan elektrik tellerine takıldı. Trafikteki bir başka araç ise tellerin bağlı olduğu metrelerce yükseklikteki gerilim hattının üzerine düşmesinden kıl payı kurtuldu. Ölüme davetiye çıkaran anlar ise kameraya an be an yansıdı. Görüntüde, yüksek gerilim hattının aracın arkasına düştüğü görülüyor.