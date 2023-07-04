ABD’de orman yangını: 10 ev yandı, 540 dönüm alan küle döndü | Video
ABD'nin Washington eyaletinin güneyindeki çıkan orman yangınında 540 dönüm alan küle döndü, en az 10 ev ise kullanılamaz hale geldi.
Henüz kontrol altına alınamayan yangına 26 itfaiye aracı ile 166 kişiden oluşan 5 ekip, havadan ve karadan müdahale ediyor.
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