ABD’de orman yangını: 10 ev yandı, 540 dönüm alan küle döndü | Video 04.07.2023 | 13:26 ABD'nin Washington eyaletinin güneyindeki çıkan orman yangınında 540 dönüm alan küle döndü, en az 10 ev ise kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Washington eyaletinin güneyindeki Skamania County'e bağlı Underwood kasabasında Pazar günü orman yangını çıktı. Alevlerin sıcak hava ve rüzgar nedeniyle hızla yayılması üzerine bölgede 3'üncü seviye tahliye uyarısı yapıldı. İki gündür devam eden yangında Skamania County'de 540 dönüm arazi küle dönerken, en az 10 ev kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 250 evin ise risk altında olduğu belirtildi. Yetkililer, bölgedeki fuar alanlarına tahliye edilenler için acil durum merkezleri kurulduğunu açıkladı.Henüz kontrol altına alınamayan yangına 26 itfaiye aracı ile 166 kişiden oluşan 5 ekip, havadan ve karadan müdahale ediyor.