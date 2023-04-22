Video Dünya ABD’de otomobille çarpışan yakıt tankeri alev alev yandı: 1 ölü | Video
ABD’de otomobille çarpışan yakıt tankeri alev alev yandı: 1 ölü | Video

ABD’de otomobille çarpışan yakıt tankeri alev alev yandı: 1 ölü | Video

22.04.2023 | 10:22

ABD’nin Connecticut eyaletindeki bir köprüde otomobille çarpışan yakıt tankerinin devrilip alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Groton'daki Gold Star Köprüsü'nde seyir halindeki bir yakıt tankeri, lastiği patlayan otomobille çarpışarak devrildi. Tankerde yangın çıkarken, alevler köprüye yayıldı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Connecticut Valisi Ned Lamont, kazada tanker sürücüsünün hayatını kaybettiğini, otomobildeki 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Kaza nedeniyle köprüdeki yollar her iki yönde de trafiğe kapatıldı.

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