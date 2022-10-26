Video Dünya ABD'de otoyolda devrilen tanker alev topuna döndü | Video
ABD'de otoyolda devrilen tanker alev topuna döndü | Video

ABD'de otoyolda devrilen tanker alev topuna döndü | Video

26.10.2022 | 13:07

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ABD'nin Florida eyaletindeki otoyolda devrilen tanker alev aldı. Yangın yoldaki iki araca sıçrarken, 5 kişi yaralandı.

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ABD'nin Florida eyaletindeki Interstate 95'te seyir halindeki bir tanker, otomobille çarpışması sonucu devrildi. Tanker alev alırken, çıkan yangın 2 araca sıçradı. Bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yola sızan yakıt ise yan taraftaki yeşil alanda ikinci bir yangına yol açtı. İtfaiye ekibi alevleri yoğun çalışmalar sonucu güçlükle söndürebildi. Kazada 3'ü ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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