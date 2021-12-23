Video Dünya ABD'de petrol rafinerisinde korkutan yangın: 4 yaralı | Video
ABD'de petrol rafinerisinde korkutan yangın: 4 yaralı | Video

ABD'de petrol rafinerisinde korkutan yangın: 4 yaralı | Video

23.12.2021 | 15:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de petrol rafinerisinde korkutan yangın: 4 yaralı | Video 00:36
ABD'de petrol rafinerisinde korkutan yangın: 4 yaralı | Video 23.12.2021 | 15:57
Malezya’daki sel faciasında ölü sayısı 37’ye yükseldi, 10 kişi kayıp | Video 06:49
Malezya’daki sel faciasında ölü sayısı 37’ye yükseldi, 10 kişi kayıp | Video 23.12.2021 | 15:40
Münih’te izinsiz Covid-19 protestosunda arbede | Video 02:33
Münih'te izinsiz Covid-19 protestosunda arbede | Video 23.12.2021 | 15:08
Nijerya’da 1 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı imha edildi | Video 01:04
Nijerya’da 1 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı imha edildi | Video 23.12.2021 | 15:08
Çin’in 13 milyon nüfuslu Xi’an kentinde sokağa çıkma yasağı başladı | Video 00:42
Çin'in 13 milyon nüfuslu Xi'an kentinde sokağa çıkma yasağı başladı | Video 23.12.2021 | 15:08
Çin’in 13 milyon nüfuslu Xi’an kentinde sokağa çıkma yasağı başladı | Video 00:42
Çin'in 13 milyon nüfuslu Xi'an kentinde sokağa çıkma yasağı başladı | Video 23.12.2021 | 14:51
ABD’li kongre üyesine silahlı saldırı! Aracı gasp edildi | Video 01:02
ABD’li kongre üyesine silahlı saldırı! Aracı gasp edildi | Video 23.12.2021 | 13:59
İngiltere’de korkunç olay! Arkasından koştu, kafasına bahçe çatalı sapladı | Video 00:38
İngiltere'de korkunç olay! Arkasından koştu, kafasına bahçe çatalı sapladı | Video 23.12.2021 | 11:12
Japonya, İngiliz uydusunu uzaya fırlattı | Video 01:59
Japonya, İngiliz uydusunu uzaya fırlattı | Video 23.12.2021 | 10:01
Gana parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi | Video 05:42
Gana parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi | Video 22.12.2021 | 16:29
Meksika’da cenaze törenine silahlı saldırı: 2 ölü | Video 01:23
Meksika’da cenaze törenine silahlı saldırı: 2 ölü | Video 22.12.2021 | 10:04
ABD Başkanı Biden: Aşı olmak vatanseverlik görevidir | Video 05:21
ABD Başkanı Biden: "Aşı olmak vatanseverlik görevidir" | Video 22.12.2021 | 08:51
TOGG, ’dijital konvoy’ ile ABD’ye gidiyor! İşte ilk görüntüler... 00:44
TOGG, 'dijital konvoy' ile ABD’ye gidiyor! İşte ilk görüntüler... 21.12.2021 | 17:11
Yunan başbakan Miçotakis’ten küstah talep: ’Casus Belli’ kaldırılsın | Video 02:24
Yunan başbakan Miçotakis'ten küstah talep: 'Casus Belli' kaldırılsın | Video 21.12.2021 | 15:09
Gana parlamentosunda vekiller yumruk yumruğa birbirine girdi | Video 00:45
Gana parlamentosunda vekiller yumruk yumruğa birbirine girdi | Video 21.12.2021 | 14:34
Atını döven öğretmenin görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı 00:28
Atını döven öğretmenin görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı 21.12.2021 | 13:24
Altın Tapınak’taki ibadeti bozan adam dövülerek öldürüldü | Video 00:27
Altın Tapınak'taki ibadeti bozan adam dövülerek öldürüldü | Video 21.12.2021 | 09:29
Son dakika! Almanya’da kamyon ABD askeri araç konvoyuna daldı | Video 00:43
Son dakika! Almanya'da kamyon ABD askeri araç konvoyuna daldı | Video 20.12.2021 | 16:07
Malezya’da selde 3 kişi hayatını kaybetti | Video 02:31
Malezya’da selde 3 kişi hayatını kaybetti | Video 20.12.2021 | 15:05
Filipinler’i vuran Rai Tayfun’unda can kaybı gittikçe artıyor! Ölü sayısı 208’e yükseldi | Video 05:03
Filipinler'i vuran Rai Tayfun’unda can kaybı gittikçe artıyor! Ölü sayısı 208’e yükseldi | Video 20.12.2021 | 11:23

ABD'li enerji devi ExxonMobil'in Texas eyaletindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Alevlere müdahale sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Baytown kentinde petrol ve doğalgaz şirketi ExxonMobil'e ait tesisteki petrol rafinerisinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, tesisten alevler yükseldi. ExxonMobil tarafından yapılan açıklamaya göre yerel saatle 01.00 sıralarında çıkan yangın, benzin üretimi yapılan bir birimi etkiledi. Harris County Şerif Ofisinden Ed Gonzalez ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk bilgilere göre tesisin içinde patlama meydana geldiği ve 4 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Baytown'daki tesis, bir kimya tesisi, bir olefin tesisi ve günde 560 bin 500 varil ham petrol işleme kapasitesine sahip ülkenin 4. en büyük petrol rafinerisine ev sahipliği yapıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA