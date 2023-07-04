Video Dünya ABD’de polisin yanan araçtan sürücüyü kurtardığı anlar kamerada | Video
ABD’de polisin yanan araçtan sürücüyü kurtardığı anlar kamerada | Video

ABD’de polisin yanan araçtan sürücüyü kurtardığı anlar kamerada | Video

04.07.2023 | 12:24

ABD’nin Georgia eyaletinde yoldan çıkan bir aracın yanmaya başlamasıyla olay yerine gelen polis, aracın içinde sıkışan kadını kurtardı. Kadının yoğun duman içinde kalan aracın içinden çıkarıldığı anlar, polisin vücut kamerasına yansıdı.

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Georgia eyaletine bağlı Candler ilçesinde 1 Temmuz günü bir aracın yoldan çıktığı ihbarını alan polis memuru Ashleigh Taylor, olay yerine gelerek hızla dumanların yükseldiği araca doğru koşmaya başladı. Yol kenarındaki çalılıkların arasından araca ulaşan polis, yoğun dumanların ve alevlerin yükseldiği aracın camını kırdı. Sürücü koltuğunda bulunan kadına ulaşmak için aracın kapısını açan Taylor, bir müddet kadına seslenerek emniyet kemerini çözmesini istedi ancak genç kadın araçtan çıkamayınca kadını kolundan dışarı çekerek kurtardı. Araçta başkalarının olması ihtimaline karşın alevlerin giderek yükseldiği aracı kontrol eden polis memuru Ashleigh Taylor'ın vücut kamerası, tüm olayı kaydetti.

Olayın vücut kamerası görüntülerini dün paylaşan Candler İlçe Polis Müdürlüğü olayla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Çavuş Taylor'ın hızlı hareketleri sayesinde, sürücü tehlikeli bir durumdan, olay büyümeden önce kurtarıldı. Yardımcı olmak için durmuş olan çok sayıda sürücüye de teşekkür etmek isteriz. Çavuş Taylor'ı bu olaydaki olağanüstü çalışması için takdir ediyoruz!"

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