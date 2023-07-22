ABD'de şoke eden olay: Yolcu, uçak tuvaletini kullanamayınca yere yaptı! | Video
Saatlerdir ihtiyacını gidermesinin engellendiğini söyleyen yolcu, çareyi yere yapmakta buldu. Kabin görevlileri, sözlü kavgaya tutuşan yolcuya dikkat çeken ifadelerle karşılık verdi.
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