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OTOMATİK OYNAT
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ABD'de teknede patlama: 4 yaralı | Video 22.08.2022 | 13:09
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Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone hakim karşısına çıkıyor | Video 22.08.2022 | 13:09
01:05
Afganistan'ı sel vurdu: 20 ölü, 35 yaralı | Video 22.08.2022 | 11:54
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Öldürülen terörist için İsveç'te anma töreni | Video 22.08.2022 | 11:29
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Los Angeles'ta kalabalık grup marketi yağmaladı! O anlar kamerada | Video 20.08.2022 | 16:09
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Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu | Video 19.08.2022 | 12:39
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Terör örgütü YPG/PKK El Bab'da sivillere saldırdı: 9 ölü, 28 yaralı | Video 19.08.2022 | 12:25
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Avrupa’yı şiddetli fırtına vurdu: 13 ölü | Video 19.08.2022 | 11:10
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Avrupa’yı şiddetli fırtına vurdu: 13 ölü | Video 19.08.2022 | 11:08
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Cezayir'deki orman yangınlarında can kaybı 41'e yükseldi | Video 19.08.2022 | 08:30
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Rusya-Ukrayna sınırında bulunan mühimmat deposunda patlama | Video 19.08.2022 | 08:30
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Pakistan’da sel: 5 ölü | Video 19.08.2022 | 08:30
ABD'nin Florida eyaletindeki Halifax Harbor Marina'da bulunan bir teknede meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.