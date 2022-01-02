ABD'de teleferik arızası: 20 kişi mahsur kaldı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Colorado'da şiddetli yangın: 6 yaralı | Video 31.12.2021 | 12:32
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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestoda ateş açıldı: 4 ölü 31.12.2021 | 08:51
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ABD’de hayvanat bahçesinde çalışanın kolunu ısıran kaplan öldürüldü 30.12.2021 | 17:28
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Mekke'yi şiddetli yağış vurdu | Video 30.12.2021 | 08:53
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İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu ezdi geçti | Video 30.12.2021 | 08:52
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Azerbaycan komandolarından zorlu tatbikat | Video 28.12.2021 | 14:27
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Denver’da silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 28.12.2021 | 13:38
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ABD'nin New Mexico eyaletinde yılbaşı gecesi buzlanma nedeniyle arızalanan teleferikte en az 20 kişi mahsur kaldı. Şu ana kadar 8 kişi kurtarılırken, başlatılan çalışmalar sürüyor.