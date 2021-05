ABD'de tren hemzemin geçitteki TIR´a böyle çarptı

ABD'nin Teksas eyaletinde hemzemin geçitte mahsur kalan TIR´a yük treni çarptı. O anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay ABD'nin Teksas eyaletinde Richmond şehrinde meydana geldi. Su taşıyan bir TIR, hemzemin geçitte mahsur kaldı.Hızla gelen tren, hemzemin geçitteki TIR?ın dorsesine çarptı. O anlar bir polis memuru tarafından kayda alındı. Dorsenin çarpmanın etkisiyle paramparça olduğu görüldü. ABD medyası, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.