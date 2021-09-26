Video Dünya ABD’de yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 50 yaralı | Video

ABD’de yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 50 yaralı | Video

ABD’de yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 50 yaralı | Video
26.09.2021 | 11:15

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ABD'nin Montana eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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ABD'nin Montana eyaletine bağlı Joplin kasabasında Demiryolu şirketi Amtrak tarafından işletilen "Empire Builder" isimli yolcu treninin 8 vagonu raydan çıktı. Meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kazanın ardından olay yerine kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Amtrak tarafından yapılan açıklamada, Chicago-Seattle seferini yapan trende 141 yolcunun ve 16 personelin bulunduğu ifade edildi. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Amtrak'a ait bir trenin 2018 yılında yanlış yola girip park halindeki bir yük trenine çarpmasının ardından 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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