ABD’deki okul katliamında yeni görüntüler! Polise tepki yağdı | Video

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ABD’de dehşet! İlkokula silahlı saldırı: 15 ölü! İşte ilk görüntüler | Video 25.05.2022 | 08:59
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ABD’nin Teksas eyaletinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ilkokul katliamı tüm dünyayı dehşete düşürmüştü. 18 yaşındaki silahlı saldırgan Salvador Ramos’un 19 ilkokul öğrencisini katlettiği korkunç olay sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay sırasında okul önünde bekleyerek saldırgana müdahalede bulunmayan Teksas polisine, anne babaların tepki gösterdiği anların videosu paylaşıldı. Polisin, acı içinde bekleyen anne babalara kelepçe ve biber gazıyla müdahale ettiği görüntülerse ülke basınında büyük tepkiye neden oldu.