Video Dünya ABD'li anne 5 yaşındaki çocuğuna kurşun geçirmez çanta aldı | Video
ABD'li anne 5 yaşındaki çocuğuna kurşun geçirmez çanta aldı | Video

ABD'li anne 5 yaşındaki çocuğuna kurşun geçirmez çanta aldı | Video

17.08.2022 | 08:53

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ABD'de bir anne, ülkede artan silahlı saldırılar nedeniyle 5 yaşındaki çocuğuna tedbir amacıyla kurşun geçirmez çanta aldı.

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ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan bir anne, son zamanlarda ülkede yaşanan silahlı saldırılar karşısında tedbir olarak 5 yaşındaki oğluna kurşun geçirmez sırt çantası aldı. 23 yaşındaki anne Cassie Walton ayrıca bu yıl ilkokula başlayacak olan oğluna, okulunda bir silahlı saldırı düzenlenmesi durumunda neler yapması gerektiğine dair bir video hazırlayarak, videoyu sosyal medyada paylaştı.

Walton'ın sosyal medyada paylaştığı video, 7 milyondan fazla izlenirken, annenin videoda, Spider-Man temalı kurşun geçirmez sırt çantası takan 5 yaşındaki oğluna savunma koçluğu yaptığı görüldü. Anne Cassie Walton videoda, 5 yaşındaki oğluyla konuşarak ona kurşun geçirmez sırt çantasını nasıl kullandığını gösterdiği ve çeşitli talimatlar verdiği kaydedildi. Walton, "Tetikçi yanındaysa tek kelime bile etmemelisin", "Eğer yapabilirsen okuldan kaçabildiğin kadar uzaklaşıyorsun, ardından annen seni bulacak" ifadelerinde bulundu. Cassie Walton, ABD basınına yaptığı açıklamada, oğlu Weston'ın bu ay ilkokula başlayacağını ve Teksas, Uvalde'deki silahlı saldırı haberleriyle alarma geçtiğini söyledi. Anne Walton, "Onun hazırlıklı olmasını ve bir durum ortaya çıkarsa ne yapması gerektiği konusunda bir fikre sahip olmasını istedim" şeklinde konuştu.

OKULA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bu yıl Mayıs ayında, ABD'nin Texas eyaletindeki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda, 19 öğrenci ve 2 öğretmen yaşamını yitirmişti. Toplamda 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı. Texas'ta yer alan Uvalde'deki okula silahlı saldırıyı düzenleyen şahısın 18 yaşında olması büyük dikkat çekmiş ve ardından ABD hükümeti ülkede silah satın alma yaşını 21'e çıkarmıştı.

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