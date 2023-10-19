ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde ateşkes için eylem | Video
ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya gelen Yahudiler, ABD Kongresi'nde oturma eylemi düzenleyerek, İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısı yaptı.
Göstericiler, ABD Kongresi'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapana kadar Kongre'den ayrılmayacaklarının belirtti. Polis, göstericilere müdahale ederek, Kongre binasında çıkartmaya çalıştı.
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