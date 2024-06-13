Video Dünya ABD'nin Florida eyaletinde sel: Acil durum ilan edildi | Video
ABD'nin Florida eyaletinde sel: Acil durum ilan edildi | Video

ABD'nin Florida eyaletinde sel: Acil durum ilan edildi | Video

13.06.2024 | 13:03

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle bazı bölgelerde acil durum ilan edildi.

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ABD'nin güneyinde Florida'da son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, sellere yol açtı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sular altında kaldı. Miami Uluslararası Havalimanı ve Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanında bin 200'den fazla uçuşta aksama yaşandı. Florida Valisi Ron DeSantis yaptığı açıklamada Broward, Collier, Lee, Miami-Dade ve Sarasota için acil durum ilan edildiğini duyurdu. Ulusal Hava Durumu Servisi eyalette şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.
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