ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi diplomatik krize sebep olan bıyıklarını kesti | Video
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ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi Japon işgali dönemindeki Japonları hatırlattığı için tepki çeken bıyıklarını keserek krize son verdi!