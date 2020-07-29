Video Dünya ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi diplomatik krize sebep olan bıyıklarını kesti | Video

ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi diplomatik krize sebep olan bıyıklarını kesti | Video

ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi diplomatik krize sebep olan bıyıklarını kesti | Video
29.07.2020 | 11:51

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