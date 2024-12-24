Video Dünya ABD’nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı’nda patlama meydana geldi | Video
ABD’nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı’nda patlama meydana geldi | Video

ABD’nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı’nda patlama meydana geldi | Video

24.12.2024 | 08:49

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Hawaii’deki Kilauea Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Yanardağın püskürttüğü lavlar 80 metre yüksekliğe ulaşırken, volkanik gaz ve kül bulutlarının oluştuğu açıklandı.

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ABD'nin Hawaii adasında bulunan ve dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Kilauea Yanardağı bir kez daha harekete geçti. Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre, yerel saat ile 02.00 dolaylarında Kilauea Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağın püskürttüğü lavlar 80 metre yüksekliğe ulaşırken, volkanik gaz ve kül bulutlarının oluştuğu açıklandı. Patlamanın, 2007 yılından bu yana halka kapalı olan bir milli parkın sınırları içinde yaşanması olası bir faciayı önledi.

700'Ü AŞKIN EVİ YOK ETMİŞTİ
1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem haricinde düzenli volkanik patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağı, son olarak haziran ve eylül aylarında harekete geçmişti. Kilauea Yanardağı'nda 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar ise 700'den fazla evi yok etmişti.

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