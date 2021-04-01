Video Dünya ABD'nin Meksika sınırında yaşanan insanlık dramı kamerada

ABD'nin Meksika sınırında yaşanan insanlık dramı kamerada

ABD'nin Meksika sınırında yaşanan insanlık dramı kamerada
01.04.2021 | 11:45

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ABD'nin Meksika sınırında, 3 ile 5 yaşlarındaki iki kız çocuğu insan kaçakçıları tarafından metrelerce yükseklikteki duvardan Amerikan sınırına atıldı. Yaşanan dram ise termal kameralara yansıdı.

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Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iltica hakkı edinme umuduyla El Paso sınırında yaşanan mültecilerin dramı sürüyor. El Paso kentinde Meksikalı insan kaçakçıları tarafından yaşları 5 ve 3 olan iki küçük kız çocuğu 4.5 metrelik duvardan Amerikan sınırına attı. Termal kameralara yansıyan görüntülerde, kaçakçıların çocukları metrelerce yükseklikteki duvardan attıktan sonra bölgeden hızla uzaklaştıkları görüldü.


"TERMAL KAMERA OLMASAYDI ÖLÜM TEHLİKESİ YAŞAYABİLİRLERDİ"
El Paso Sınır Güvenliği Şefi Gloria Chavez, "Bu kaçakçıların masum çocukları dün gece 4.5 metrelik sınır bariyerinden acımasızca atmaları beni şaşkına uğrattı. Eğer termal kameralar olmasaydı, çocuklar tespit edilemeyeceti. Ve iki kardeş ölüm tehlikesi yaşayabilirdi." dedi. Öte yandan, Amerika-Meksika sınırı teller, duvarlar, güvenlik kameraları, termal kameralar ve binlerce sınır devriyesi çalışanı tarafından 24 saat gözleniyor.

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