ABD’nin Nebraska eyaletinde patlama: 4 ölü | Video

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ABD’nin Nebraska eyaletinde iki evde meydana gelen patlama, yangına neden olurken olay sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer olayın kundaklama olduğundan şüpheleniyor.
Nebraska Eyalet Polisi yetkilisi Albay John Bolduc olayla ilgili yaptığı açıklamada 4 Ağustos Perşembe günü sabahın erken saatlerinde, bir evde patlama olduğuna dair acil yardım hattına gelen bir çağrı sonucu olay yerine giden itfaiye ekiplerinin evde bir kişinin cesedini bulduklarını söyledi. Evdeki yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çevredeki vatandaşlardan, birkaç blok ötedeki evde başka bir patlama yaşandığına dair ihbar aldığını ifade eden John Bolduc burada ise ölmüş 3 kişinin bulunduğunu belirtti.
Albay Bolduc ayrıca olay sonrası bir adamın gümüş rengi bir araçla kasabadan ayrılırken görüldüğünü ve kendisinin olayın şüphelisi olarak kabul edildiğini söylerken olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü bildirdi.
Görgü tanıkları patlamadan önce silah sesleri duyduğunu belirtirken yetkililer olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri ya da nasıl öldüdükleri konusunda henüz bir açıklama yapmadı.
İtfaiye ekiplerinin ifadesine göre her iki evde de çıkan yangınlarda yanıcı madde kullanıldığını tespit edildi. Bu nedenle eş zamanlı yaşanan her iki olayın birbiri ile bağlantılı bir kundaklama vakası olduğundan şüpheleniliyor.