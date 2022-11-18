Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
ABD’nin New York eyaletinde beklene kar fırtınası başladı | Video 18.11.2022 | 17:32
00:21
00:19
01:09
10 yaşındaki çocuk, kendisini takip eden kadından böyle kurtuldu | Video 18.11.2022 | 08:56
08:30
Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıktı | Video 18.11.2022 | 08:32
03:08
Süleymaniye kentinde gaz tankı patladı: 4 ölü, 9 yaralı | Video 18.11.2022 | 08:24
02:45
İngiltere'de yumurta satışına kısıtlama | Video 18.11.2022 | 08:24
02:45
İngiltere'de yumurta satışına kısıtlama | Video 17.11.2022 | 23:26
02:38
00:33
ABD'li senatör Menendez yine Türkiye'yi hedef aldı | Video 17.11.2022 | 13:04
00:50
00:53
27:11
00:59
02:29
Çin’de salgın tedbirleri protesto edildi | Video 15.11.2022 | 18:06
00:43
01:07
İsrail güçleri ile çatışan Filistinli öldürüldü | Video 15.11.2022 | 13:44
04:59
00:39
00:39
Polonya'da yaklaşık 21 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 14.11.2022 | 15:35
ABD'nin New York Eyaleti Valisi, bu akşam başlaması beklenen çok güçlü kar fırtınası nedeniyle "Acil durum" ilan etmişti. New York’ta beklenen kar fırtınası başladı.