Video Dünya ABD’nin Ohio eyaletinde 46 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü | Video
ABD’nin Ohio eyaletinde 46 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü | Video

ABD’nin Ohio eyaletinde 46 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü | Video

24.12.2022 | 11:59

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ABD’nin Ohio eyaletinde buzlanan yolda meydana gelen zincirleme kazada 46 araç birbirine girdi, 4 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'de etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti. Ohio eyaletinde yer alan ve Chicago-Pittsburgh arasındaki ulaşımı sağlayan Ohio Turnpike yolunda buzlanma ve azalan görüş mesafesi nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Ohio Eyalet Polisinden yapılan açıklamaya göre 46 araç birbirine girdi, 4 kişi hayatını kaybetti. Yol her iki yönde de trafiğe kapatıldı. Araçlar iş makinelerinin yardımıyla çekilirken, 7 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

ABD'de etkisini sürdüren kar fırtınası nedeniyle havayolu ulaşımında da aksamalar sürüyor. Uçuş takip sitesi FlightAware.com'a göre iptal edilen uçuşların sayısı 5 bin 700'ü aştı. Ülkenin büyük bir bölümünde etkili olan fırtına, doğuda ve Teksas'ta yaklaşık 1 milyon ev ve işyerini de elektriksiz bıraktı.

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