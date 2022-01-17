Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
Abu Dabi’de ardı ardına drone saldırıları | Video 17.01.2022 | 14:51
01:09
Çekya'da aksiyon filmlerini aratmayan saatçi soygunu | Video 17.01.2022 | 08:23
00:54
Almanya'da DİTİB'e bağlı camide yangın | Video 17.01.2022 | 08:24
00:24
Bağdat'ta iki ayrı patlama | Video 17.01.2022 | 08:25
05:51
Florida'yı hortum vurdu | Video 17.01.2022 | 08:29
04:18
Tonga'daki volkanik patlama uydu görüntülerine yansıdı | Video 16.01.2022 | 16:23
00:53
4 şehirde her yeri sardılar! Arjantin'de gergedan böceği istilası | Video 16.01.2022 | 08:17
01:33
ABD'deki sinagogda 4 kişiyi rehin alan şahsın kimliği tespit edildi | Video 16.01.2022 | 08:23
01:25
Siren sesleriyle uyandılar! Japonya'da tsunami uyarısı | Video 16.01.2022 | 08:17
00:16
Hindistan’da pazara bırakılan çantadan bomba çıktı | Video 14.01.2022 | 16:57
01:13
Endonezya’da 6,7 büyüklüğünde deprem | Video 14.01.2022 | 15:14
01:50
Binlerce Hindu Covid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girdi | Video 14.01.2022 | 13:22
00:45
Japonya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor: 4 ölü | Video 14.01.2022 | 11:37
00:39
00:57
Kuveyt'te hırsızlar saniyeler içinde kilolarca altın çaldı | Video 14.01.2022 | 08:46
01:37
Rus birlikleri Kazakistan'dan çekilmeye başladı | Video 14.01.2022 | 08:46
00:34
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda yeni patlama | Video 14.01.2022 | 08:45
00:56
Lübnan'da ulaşım sektörü işçileri ve sendikalar yol kapattı | Video 13.01.2022 | 15:43
01:29
Irak'ta sel nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi | Video 13.01.2022 | 13:47
00:48
İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama | Video 13.01.2022 | 08:13
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de petrol yüklü üç tankerde patlama meydana geldiği ve havalimanında yangın çıktığı kaydedilirken, ilk belirlemelere göre patlamaların drone saldırısı sonucu gerçekleştiği aktarıldı.
Abu Dabi'de, petrol firması ADNOC'un depolama tesisleri yakınlarındaki Musaffah endüstriyel bölgesinde petrol yüklü üç tankerde patlama yaşandığı bildirildi. Abu Dabi Havalimanı'ndaki inşaat alanında da yangın çıktığını duyuran Abu Dabi polisi, ilk belirlemelere göre her iki patlamanın da drone saldırıları sonucu meydana geldiğini kaydetti. Saldırıyı Husiler üstlendi.