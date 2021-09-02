Afganistan Halk Direniş Cephesi duyurdu: İlerleyemediler, 40 Taliban mensubunu öldürdük
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Taliban, Afganistan'da ele geçiremediği tek nokta olan Pencşir'i kuşattı. Afganistan Halk Direniş Cephesi ile yaşanan çatışmalarda 40 Taliban askerinin öldüğü iddia edildi. Afganistan Halk Direniş Cephesi'nin Sözcüsü Fehim Deşti, "3 koldan, Serşed, Çarkıfelek ve Havuk geçidinden saldırdılar. Fakat hiç ilerleme kaydedemediler. 40'tan fazla Taliban öldürüldü ve 30'dan fazlası yaralandı." dedi. Direniş Cephesi'nden 2 komutanın da öldüğü belirtildi.