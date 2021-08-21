Afganistan'da Fransız askerlerinin sivillerin katledildiği anlarda sevindikleri skandal görüntüler gündem oldu!
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Kabil Havalimanı'nda bekleyiş sürüyor | Video 19.08.2021 | 09:36
Afganistan'da ABD ordusunun sivilleri bombaladığı anlarda sevinç gösterisinde bulunan Fransız askerlerini skandal görüntüleri yeniden gündem oldu!