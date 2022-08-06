Afganistan'da patlama: 2 ölü | Video

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Dün de Kabil'in aynı bölgesinde bir el arabasında yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 sivil hayatını kaybederken, 18 kişi ise yaralanmıştı.