Afganistan'da patlama: 2 ölü | Video

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında patlama geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yetkililer 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Kabil'in altıncı ilçesine bağlı Pul-e Sokhta bölgesinde bir vazoya yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaşımız da yaralandı. Güvenlik kurumları, bu suçluların kökü ve adreslerini bulmak için çalışıyor. Yargılanmalarını ve cezalandırılmalarını dini görevimiz ve milli görevimiz olarak adlandırıyoruz" şeklinde konuştu.Dün de Kabil'in aynı bölgesinde bir el arabasında yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 sivil hayatını kaybederken, 18 kişi ise yaralanmıştı.