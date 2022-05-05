Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:38
Afganistan’da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı | Video 05.05.2022 | 16:48
00:26
Hindistan’da buldozer lastiği şişilirken patladı: 2 ölü | Video 05.05.2022 | 11:52
01:52
Rusya’da kimyasal madde tankerinde yangın | Video 04.05.2022 | 15:20
04:04
AB, Rusya’dan petrol alımını durduracak | Video 04.05.2022 | 13:40
00:55
Rus ordusu Lviv’de elektrik trafo merkezlerini hedef aldı | Video 04.05.2022 | 08:46
00:30
Ukrayna’da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı | Video 04.05.2022 | 08:46
00:19
Rusya Ukrayna’da kömür fabrikasını vurdu: 10 ölü, 15 yaralı | Video 04.05.2022 | 08:46
01:05
01:20
Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybeden hemşire hastanede evlendi | Video 03.05.2022 | 14:48
00:53
Nükleer savaş kapıda mı? Putin'in "Kıyamet uçağı" Rusya semalarında | Video 03.05.2022 | 14:30
00:12
Ukrayna Rus ordusuna ait tankları top atışlarıyla vurdu | Video 03.05.2022 | 13:18
01:02
Rusya’da matbaa deposunda yangın | Video 03.05.2022 | 12:34
01:52
Pakistan'da binlerce kişi bayram namazı kıldı | Video 03.05.2022 | 11:05
00:15
03:09
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor | Video 03.05.2022 | 10:05
01:17
Rusya Odessa’yı vurdu: 5 ölü | Video 03.05.2022 | 08:41
06:38
Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı Resepsiyonu | Video 03.05.2022 | 08:41
00:29
Almanya’da polisin yumrukladığı kişi öldü | Video 03.05.2022 | 08:41
00:29
00:40
Rusya, Luhansk'ta 100 yıllık tarihi okulu vurdu | Video 02.05.2022 | 16:58
Afganistan’da meydana gelen sel felaketinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Ghor, Badgis, Parvan, Samangan, Faryab ve Bağlan vilayetlerinin selden en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtildi.
Uluslararası Kızılhaç Örgütü sel bölgelerinde yardım çalışmalarını sürdürürken, Taliban yetkililerinin yardım için uluslararası örgütlere başvurduğu bildirildi.