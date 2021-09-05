Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 05.09.2021 | 16:23
00:31
02:19
01:17
01:00
Pakistan’da güvenlik noktasına saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video 05.09.2021 | 14:23
00:19
Bakü'den Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleştirildi | Video 05.09.2021 | 12:55
00:54
01:29
00:28
01:02
Afganistan’ın Guantanamo’su 04.09.2021 | 09:26
03:10
02:13
09:53
Başkan Putin'in tarih hatasını düzelten öğrenci gündem oldu | Video 03.09.2021 | 16:22
00:29
Central Park'ta polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı | Video 03.09.2021 | 16:12
02:14
ABD'nin son Kabil operasyonu: Araçlar ve CIA üssü böyle imha edildi | Video 03.09.2021 | 14:38
03:43
Haiti depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor | Video 03.09.2021 | 14:05
00:53
Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti | Video 03.09.2021 | 13:28
03:21
ABD’de Ida Kasırgasında can kaybı 46’ya yükseldi | Video 03.09.2021 | 11:20
00:35
Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bulunan Eşrefiye Mahallesi'nde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede ağır maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.