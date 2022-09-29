Akaryakıt istasyonunda ilginç anlar... Genç kadının aracıyla imtihanı sosyal medyada viral oldu | Video
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ABD'de benzin almak isteyen bir sürücünün üst üste yaptığı hatalar sosyal medyada viral oldu. Aracıyla pompayı bir türlü birleştiremeyen kadının komik anları kameraya yansırken, pek çok kullanıcı gülmekten karnına ağrıların girdiğini ifade etti. Söz konusu şoför, son denemesinde yakıt almayı başardı ve oradan ayrıldı.