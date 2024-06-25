Akılalmaz olay! Ameliyatta rızası dışında "kadın" yaptılar | Video

Basit bir ameliyat olacağını sanarken uyandığında rızası dışında “kadın” olduğunu öğrenen 20 yaşındaki Mujahid, hayatının şokunu yaşadı. Üstelik bu bir hata değildi ve bir doktorla iş birliği yapan kendisiyle “para için evlenmek” isteyen biri tarafından planlanmıştı. İşte Hindistan'da yaşanan inanılmaz olayın görüntüleri.