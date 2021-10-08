Video Dünya Alabama’yı sel vurdu: 4 ölü | Video
Alabama’yı sel vurdu: 4 ölü | Video

Alabama’yı sel vurdu: 4 ölü | Video

08.10.2021 | 12:56

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ABD’nin Alabama eyaletinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde 4 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'nin Alabama eyaletinde şiddetli yağışın ardından sel ve su baskınları meydana geldi. Selde 4 kişi hayatını kaybederken yetkililer, can kaybının artış göstermesinden endişe ediyor. Hayatını kaybedenlerin eyaletin kuzeydoğusunda sele kapılan 4 yaşındaki çocuk, 18 yaşındaki kadın, Birmingham şehrinde sele kapılan bir otomobilde bulunan 23 yaşında bir kadın ve erkeğin olduğu kaydedildi. Selin en fazla etkili olduğu Pelham'da evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Yolların suya döndüğü selde, araçlar sel sularına kapıldı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ABD'de yağışların bugün de devam edeceğini açıkladı.

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