Alçak provokasyon! İsrail ordusundan silahlı bir kişinin de aralarında bulunduğu grup Kudüs’te Türk bayrağı yaktı! | Video

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açmasını hazmedemeyen provoktatörler Kudüs'te Türk bayrağı yaktı. Kendilerine Kudüs İnisiyatifi adını veren 9 kişilik bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu önünde Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle yanlarında getirdikleri Türk bayrağını yaktı.