Video Dünya Alev alan Ferrari’yi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı | Video

Alev alan Ferrari’yi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı | Video

Alev alan Ferrari’yi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı | Video
21.02.2020 | 18:11

Fransa’da bir adam, 1980-1990 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen Ferrari F40 modeli spor aracın motoru alev alınca, balkondan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Olay, Fransa'nın Monaco'nun ünlü semti Monte Carlo'da meydana geldi. 1980-1990 yılları arasında sadece 1311 adet üretilen Ferrari F40 modeli spor arabanın motorunda çıkan yangın sonucu araç alev aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracın park halinde durduğu noktada bulunan asma kattan bir adamın bahçe hortumuyla araca su sıkarak söndürmeye çalıştığı görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek söndürdü.

Yerel medya, sınırlı sayıda üretilen aracın değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin Euro (8 milyon Türk lirası) olduğunu bildirdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alev alan Ferrari’yi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı | Video 00:59
Alev alan Ferrari’yi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı | Video 21.02.2020 | 18:11
Acılı babaların ırkçı terör isyanı! 02:47
Acılı babaların ırkçı terör isyanı! 21.02.2020 | 16:34
Son dakika! İdlib'liler ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldü | Video 06:39
Son dakika! İdlib'liler ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldü | Video 20.02.2020 | 23:09
Almanya Cumhurbaşkanı, 5 Türk’ün öldürüldüğü olay yerine çiçek bıraktı | Video 03:50
Almanya Cumhurbaşkanı, 5 Türk’ün öldürüldüğü olay yerine çiçek bıraktı | Video 20.02.2020 | 21:01
Son dakika! Almanya'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları anlattı | Video 01:42
Son dakika! Almanya'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları anlattı | Video 20.02.2020 | 21:01
Son dakika! İngiltere'de camide bıçaklı saldırı | Video 00:24
Son dakika! İngiltere'de camide bıçaklı saldırı | Video 20.02.2020 | 21:01
TSK, 11 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi | Video 01:11
TSK, 11 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi | Video 20.02.2020 | 21:01
Rus uçağının düşme anı saniye saniye görüntülendi | Video 00:35
Rus uçağının düşme anı saniye saniye görüntülendi | Video 20.02.2020 | 21:01
Son Dakika: Almanya'da silahlı saldırı 01:06
Son Dakika: Almanya'da silahlı saldırı 19.02.2020 | 02:08
Türbülansa giren uçaktaki şok görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:23
Türbülansa giren uçaktaki şok görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.02.2020 | 10:43
Darbeci Hafter güçlerinden Trablus limanına saldırı | Video 01:34
Darbeci Hafter güçlerinden Trablus limanına saldırı | Video 18.02.2020 | 18:26
İdlib'de neler oluyor? 02:36
İdlib'de neler oluyor? 18.02.2020 | 17:41
Kral Ringa balığı ortaya çıktı! Japonlar deprem ve tsunami beklemeye başladı! | Video 00:09
Kral Ringa balığı ortaya çıktı! Japonlar deprem ve tsunami beklemeye başladı! | Video 17.02.2020 | 23:10
İdlib'de sıcak anlar! 04:40
İdlib'de sıcak anlar! 17.02.2020 | 16:50
Babasını kaybeden, Suriyeli Küçük Musa'nın yürekleri yakan sözleri 01:49
Babasını kaybeden, Suriyeli Küçük Musa'nın yürekleri yakan sözleri 17.02.2020 | 16:49
Dünya, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hareketini konuşuyor | Video 02:48
Dünya, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hareketini konuşuyor | Video 17.02.2020 | 10:12
Türk Silahlı Kuvvetleri Konvoyu'nu gören Suriyeli vatandaşın gözleri yaşartan sevinci Artık göç etmeyeceğiz 00:12
Türk Silahlı Kuvvetleri Konvoyu'nu gören Suriyeli vatandaşın gözleri yaşartan sevinci "Artık göç etmeyeceğiz" 15.02.2020 | 14:48
Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendi 00:11
Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendi 15.02.2020 | 11:27
Çin'de Covid-2019 sokaklardaki koronavirüse karşı ilaçlama çalışmaları kameralara yansıdı | Video 02:14
Çin'de (Covid-2019) sokaklardaki koronavirüse karşı ilaçlama çalışmaları kameralara yansıdı | Video 13.02.2020 | 18:05
İsrail ve ABD firmaları Batı Şeria'da | Video 02:00
İsrail ve ABD firmaları Batı Şeria'da | Video 13.02.2020 | 12:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN