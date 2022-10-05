Video Dünya Aliyev: "Azerbaycan; düşmanlığı, nefreti sona erdirmek ve yeni bir barış sayfası açmak istiyor" | Video
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Aliyev: "Azerbaycan; düşmanlığı, nefreti sona erdirmek ve yeni bir barış sayfası açmak istiyor" | Video

05.10.2022 | 20:23

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Azerbaycan düşmanlığı, nefreti sona erdirmek ve yeni bir barış sayfası açmak istiyor. Barış süreci konusunda iyimseriz. Zira birkaç gün önce Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları arasında özellikle barış anlaşması taslağının hazırlanması konusunda ilk toplantı yapıldı” dedi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam'da düzenlenen Azerbaycan Ulusal Şehircilik Forumu'nun (NUFA) açılış töreninde konuştu. Azerbaycan'ın mayınlar nedeniyle mültecilerin evlerine dönmesi konusunda sorun yaşadığını vurgulayan Aliyev, "Ermenistan, işgal döneminde Karabağ'a 1 milyondan fazla mayın döşedi. Ermenistan, Azerbaycan ve Azerbaycanlılara yönelik bu terör politikasını devam ettiriyor. Savaşın sona ermesinden bu yana mayın patlamaları sonucu 250'den fazla Azerbaycanlı hayatını kaybetti ya da ağır yaralandı. Maalesef sayıları her hafta artıyor. Daha geçen hafta 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı. Halkımız ciddi bir insani kriz yaşadı. Çünkü Ermenistan'ın saldırganlığı ve işgali sonucunda Karabağ, Zengezur ve günümüz Ermenistan'ında 1 milyondan fazla Azerbaycanlı kendi topraklarında etnik temizliğe maruz kaldı" dedi.

Ermenistan'ın saldırganlığı ve işgalinin sonuçlarının işgalden kurtarılmış toprakları ziyaret eden herkes tarafından açık bir şekilde görüldüğünü söyleyen Aliyev, "İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bu yana binlerce yabancı ziyaretçi, gazeteci, politikacı, sivil toplum temsilcisi buraya gelerek kendi gözleriyle gördü. Ermeni barbarlığının ve vandalizmi çok ciddi. Azerbaycan'ın bu bölgesine gelen birçok kişi kendisini ruhen tamamen tükenmiş hissediyor ve sizler biz Azerbaycanlıların, özellikle de Ağdam, Füzuli ve Azerbaycan'ın diğer işgal altında bulunmuş topraklarında yaşayan insanların buraya geldiklerinde hissettiklerini tahmin edebilirsiniz. Onlar evlerinin bulunduğu yeri bile bulamıyorlar. Çünkü her şey tamamen yok edildi" dedi.

"LAÇIN ULUSLARARASI HAVALİMANI'NI 2025'TE AÇMAYI PLANLIYORUZ"
Azerbaycan halkının yaşadığı acılara rağmen Azerbaycan'ın Ermenistan'a barış teklif ettiğini belirten Aliyev, "Barış anlaşması uluslararası hukukun 5 ilkesine dayanmakta. Bu ilkeler, ülkelerin birbirlerinin toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanıması, gelecekte herhangi bir toprak iddiasından kaçınması, güç kullanmaktan kaçınması, sınırlarını belirlenmesi ve iletişim bağlantılarının açılmasıdır. Büyük Dönüş Programı artık başladı. Bu yılın mayıs ayında Zengilan ilinde ilk köy inşa edildi ve ilk mülteciler kendi yurtlarına döndüler. Zengilan'da ilkokul açıldı ve bu yıl ilk gençler de o okulda eğitime başladılar. Eski mültecilerin bir an önce kendi yurtlarına geri dönmeleri için tüm gücümüzü ve potansiyelimizi seferber ediyoruz. İşgalden kurtarılan bölgelerde büyük ölçekli altyapı projeleri hayata geçiriliyor. Füzuli Uluslararası Havalimanı 8 ayda yapıldı. Bu ay Zengilan Uluslararası Havalimanı'nı, 2025'te ise Laçın Uluslararası Havalimanı'nı açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"BARIŞ SÜRECİ KONUSUNDA İYİMSERİZ"
Barış anlaşması konusunda iyimserliklerini koruduklarını ifade eden Aliyev, "Azerbaycan düşmanlığı, nefreti sona erdirmek ve yeni bir barış sayfası açmak istiyor. Barış süreci konusunda iyimseriz. Zira birkaç gün önce Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları arasında özellikle barış anlaşması taslağının hazırlanması konusunda ilk toplantı yapıldı. Umarız bu uzun sürmez. 28 yıl boyunca Karabağ sorunuyla ilgili müzakerelerde olduğu gibi, Ermenilerin genelde anlaşmaya varmamak için kullandıkları taktikleri biliyoruz. Bu devam ederse barış olmaz. Eğer bu Ermenistan'ın tercihi ise, bir başka ciddi hata yapacakları anlamına gelir. Onlar bizi hafife aldılar. Bizim irademizi, Azerbaycan halkının iradesini, Azerbaycan'ın potansiyelini hafife aldılar ve bunun bedelini ödemek zorunda kaldılar. İki yıl önce yaşanan savaş Azerbaycan topraklarında yapılmıştır. Böylece bu bir kez daha bizim tutumumuzu kanıtlıyor ve 1 milyondan fazla yurttaşımızın acılarına rağmen düşmanlığı, karşılıklı nefreti sona erdirmek ve yeni bir barış sayfası açmak istediğimizi gösteriyor. Bunu yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Emin değilim, ama en azından o yönde ilerliyoruz" dedi.

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