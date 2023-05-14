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Aliyev, Michel ve Paşinyan’dan Brüksel’de üçlü zirve | Video

Aliyev, Michel ve Paşinyan’dan Brüksel’de üçlü zirve | Video

14.05.2023 | 16:49

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in Brüksel’deki üçlü zirvesi başladı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in daveti üzerine geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Aliyev, temasları çerçevesinde Michel ve Paşinyan ile üçlü zirvede bir araya geldi. 5'inci kez gerçekleştirilen görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış müzakerelerinin devam ettirilmesi konusu yer alıyor.

ÜÇLÜ FORMATTAKİ SON GÖRÜŞME 31 AĞUSTOS 2022'DE YAPILDI
Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, AB Başkanı Charles Michel'in davetiyle 14 Aralık 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel'de bir araya gelmişti. Üçlü formattaki son zirve ise 31 Ağustos 2022'de yapılmıştı. 7 Aralık 2022'de Brüksel'de yapılması planlanan üçlü görüşme, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılması şartıyla görüşmeye katılabileceğini açıklaması üzerine gerçekleştirilmemişti.

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