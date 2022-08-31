Aliyev, Paşinyan ve Michel'den üçlü zirve | Video

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü toplantıda bir araya geldi.
Aliyev ve Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ev sahipliğinde, 14 Aralık 2021'de, 6 Nisan ve 22 Mayıs 2022'de Brüksel'de bir araya gelmişti.